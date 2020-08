VIDEO. Trump acepta nominación como candidato presidencial del Partido Republicano

En el marco del último día de la Convención Nacional Republicana, en Charlotte, Carolina del Norte, el presidente Donald Trump aceptó este jueves la nominación como candidato del partido de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

Trump se presentó como el baluarte del sueño americano, amenazado por el “caos” y la “izquierda radical”.

“Mis compañeros estadounidenses, con el corazón lleno de gratitud y optimismo, profundamente acepto esta nominación para presidente”, dijo el magnate ante sus simpatizantes reunidos en la Casa Blanca.

President Trump accepts the Republican nomination for President of the United States!#RNC2020 pic.twitter.com/Fm7PeW8h2K

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) August 28, 2020