Exposición presenta a Ivanka Trump aspirando migajas de pan

Una nueva exposición de un museo de Washington muestra a una modelo que interpreta a Ivanka Trump empujando una aspiradora e invita a los espectadores a aventar migajas para que las limpie.

La obra de arte de Jennifer Rubell, titulada “Ivanka aspirando”, se inauguró el 1 de febrero y estará hasta el 17 de febrero en la galería Flashpoint. Se motiva al público a “tirar migajas a la alfombra y ver cómo Ivanka elegantemente aspira el tiradero, sin perder jamás su sonrisa”.

Un gran texto que describe la obra colgado en la pared de la galería describe a Ivanka Trump como una “figura cuyo personaje público incorpora una cómicamente amplia variedad de identidades femeninas: hija, esposa, madre, hermana, modelo, mujer trabajadora, rubia”. Describe el acto de tirar migajas de pan sobre la alfombra para que ella las aspire “sorprendentemente placentero”.

Sin embargo, Ivanka Trump y sus hermanos Donald Trump Jr. y Eric Trump criticaron la exhibición el martes diciendo que es un intento sexista de humillarla.

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI

“Las mujeres pueden optar por tumbarse o apoyarse entre ellas. Yo escojo lo segundo”, tuiteó Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca, junto con el vínculo a un reportaje de la exhibición.

Trump Jr. tuiteó: “Triste, pero no sorprendente, ver a las autoproclamadas ‘feministas’ lanzar ataques sexistas contra @IvankaTrump. En su mundo trastornado, el sexismo está bien si lastima a sus enemigos políticos”.

Sad, but not surprising to watch self professed “feminists” launching sexist attacks against @IvankaTrump. In their crazed world, sexism is OK if hurts their political enemies.

That's ok, they can go put on their stupid hats & she’ll get back to actually fighting for women. https://t.co/yxXIDz2R8e

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 5, 2019