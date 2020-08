VIDEO. Graban momento incómodo entre Melania y Donald Trump; ella le negó la mano

Las cámaras de la prensa captaron un incómodo momento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, tras el arribo de ambos a la base Andrews, en Maryland.

En la grabación, se observa el momento en el que la pareja presidencial desciende por las escalerillas del Air Force One hacia la pista de aterrizaje. Es ahí cuando el presidente intenta tomar de la mano a su esposa, pero esta se niega y mantiene sostenido su bolso.

Trump insiste varias veces más, pero esta incluso retira la mano izquierda, aparentemente en un intento por colocarse bien el abrigo levantado por el viento, pero rechazando nuevamente el gesto de su esposo.

El episodio ocurrió luego de que ambos realizaran una visita a Nueva Jersey.

No es la primera vez que la pareja es captada en una situación como esta.

Una escena similar se vio en 2017, durante una visita presidencial a Tel Aviv, Israel, y otra más en el aeropuerto de Roma, Italia, adonde llegaron en el marco de la primera gira internacional realizada por Trump como presidente, señala el portal RT.

El fin de semana, el presidente estadounidense también sufrió la muerte de su hermano menor, Robert Trump, aquejado, según medios locales, por una grave enfermedad.

El mandatario confirmó el fallecimiento a través de un comunicado, en el que le dedicó emotivas palabras a su hermano y lo calificó de su “mejor amigo”.

“Es con el corazón apesadumbrado que comparto que mi magnífico hermano Robert murió en paz”, señaló Trump en el texto. “No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz”, añadió.

From President @realDonaldTrump on the passing of his brother and best friend, Robert – “We will meet again”: pic.twitter.com/1mBgx1td26

— Kayleigh McEnany (@PressSec) August 16, 2020