VIDEOS. Violentos vientos y lluvias; así fue el azote del huracán Laura en Luisiana

El estado estadounidense de Luisiana sufría este jueves el azote del huracán Laura, que impactó sus costas durante la madrugada con vientos de 240 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó en un boletín que Laura, convertido en huracán de categoría 2, se desplazaba dentro de Luisiana a 24 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora.

Here are the 10 AM CDT Key Messages for Hurricane #Laura. Damaging winds will continue near the center over portions of northern Louisiana and Arkansas today and this evening. Refer to your local weather office at https://t.co/SiZo8ohZMN for more details. pic.twitter.com/mrVctjLfin — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020

Se espera que el meteoro, que tocó tierra en Cameron como potente huracán de categoría 4, se debilite rápidamente y se degrade a tormenta tropical durante la jornada.

Laura, no obstante, obligó a evacuar a centenares de miles de personas en Luisiana y Texas, estados del sur de Estados Unidos, ante la perspectiva de “catastróficas” crecidas, fuertes vientos y lluvias.

Videos publicados en Twitter daban testimonio de la violencia de los vientos, que rompieron ventanas de varios edificios en el centro de Lake Charles, en Luisiana, conocido por sus refinerías de petróleo, principal recurso de la economía de la región.

UPDATE: Conditions deteriorating rapidly in Lake Charles with winds gusting over 70 mph. DEPLOYED infrasound sensor of @ChasinSpin to measure the heartbeat of #HurricaneLaura pic.twitter.com/6DnxJqa86B — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

INTENSE hurricane force conditions in Lake Charles LA. Eye wall approaching #HurricaneLaura @RadarOmega_WX pic.twitter.com/nNuAi2zsRJ — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

MAJOR eye wall winds in Lake Charles #HurricaneLaura pic.twitter.com/wgtDlHxePl — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

EYE WALL of powerful #HurricaneLaura in Lake Charles, LA with the Dominator Fore and HERV taking some debris. Sadly there is a lot of damage, likely catastrophic to the south. We are waiting for sunrise to drive to Holly Beach and retrieve windy palms @MikeTheiss pic.twitter.com/WwNUjwfruu — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

Huracán Laura empieza a causar estragos en Louisiana, Estados Unidos pic.twitter.com/4MWGcMGUmt — sovon chowdhury (@sovonchowdhury6) August 27, 2020

#27Ago Las primeras imágenes revela el increíble daño del poderoso y devastador Huracán Laura en Lake Charles Louisiana EEUU. pic.twitter.com/uVHrMBbTdt — Samuel Isaac (@samuelitek) August 27, 2020

En tanto, más de medio millón de abonados carecían de energía eléctrica en la mañana en ambos estados, indicó el sitio PowerOutage.us.

Estragos

El NHC advirtió sobre el aumento de las aguas en su camino hacia el norte, rumbo a Arkansas, a donde debe llegar en la noche.

“Marejada ciclónica catastrófica, vientos extremos e inundaciones repentinas están sucediendo en partes de Luisiana”, indicó el Centro Nacional de Huracanes.

At 1 am CDT, Hurricane #Laura has made landfall in southwestern Louisiana near Cameron as a category 4 #hurricane. Maximum sustained winds were 150 mph, with a minimum central pressure of 938 mb. Potentially catastrophic impacts will continue. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/GVWRnmGejy — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2020

Agregó que, sumadas a la marea alta, esas marejadas (que se espera penetren unos 65 kilómetros tierra adentro) podrían causar una crecida de las aguas de entre 4.5 metros y 6 metros por encima del nivel normal.

“Pasarán varios días después del paso de la tormenta para que las aguas retrocedan”, señaló.

Asimismo, se producían fuertes lluvias que según los pronósticos podrían llegar a entre 130 y 250 milímetros, con algunos picos de casi 400 milímetros en el oeste de Luisiana y el este de Texas.

*Con información de AFP