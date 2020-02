VIDEOS. Explosión desata gran incendio en refinería de Luisiana

Una explosión desató el martes un incendio de grandes proporciones en una refinería de petróleo de Exxon Mobil en el estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos.

Las llamas se apoderaron de la planta de Baton Rouge, Luisiana, a eso de las 23:30 (hora local) del martes, y una bola de fuego iluminó el cielo nocturno tornándolo de color naranja.

More video of the fire at the ExxonMobil in Baton Rouge from David Allen.https://t.co/eGYFB7OTO1 pic.twitter.com/2xr94FIicG — Lester Duhé (@LesterDuhe) February 12, 2020

Baton Rouge, #Louisiana — A fire inside an #ExxonMobil refinery here turned the night sky a shade of orange and sent a large plume of smoke into the air. pic.twitter.com/WM5sAfHtwy https://t.co/KtRVStRLYJ — Atlantide (@Atlantide4world) February 12, 2020

La firma indicó que nadie resultó herido y que el fuego estaba siendo contenido.

"No hay heridos. Se tiene cuenta de todo el personal", dijo un portavoz de Exxon Mobil, citado por la AFP, quien agregó que "el fuego está contenido en la zona en que ocurrió".

Antes, la compañía había señalado en Twitter que miembros de su propio equipo de bomberos voluntarios trabajaban en el lugar de la emergencia.

También apuntó que estaba "monitoreando la calidad del aire en la línea cercana" a la explosión.

Volunteer fire team members are responding to a fire @ the Refinery. It was contained to the area where it occurred. Responders are still assessing the situation. We are monitoring air quality at the fence line. We apologize for any inconvenience and concern this may have caused. — ExxonMobil Baton Rouge (@ExxonMobilBRA) February 12, 2020

El perímetro y zonas circundantes de la planta de North Baton Rouge están siendo monitoreados, pero "en este momento, ninguna lectura detecta" anomalías, indicó el portavoz.

Se disculpan

En una nueva actualización, publicada a las 06:45 de la mañana (hora local) del miércoles, la compañía señaló que las llamas habían sido extinguidas.

UPDATE 6:45 am

We responded to a fire at the Refinery late last night. The fire was contained to the area where it occurred and is currently extinguished. pic.twitter.com/Vc3xxRKthE — ExxonMobil Baton Rouge (@ExxonMobilBRA) February 12, 2020

"Nos disculpamos por los inconvenientes y preocupaciones que este incidente pudo haber causado", señaló la empresa.

De momento, la firma no había revelado las causas del incendio.

Las instalaciones de Exxon Mobil en Luisiana producen una gama de productos petroleros, como gasolina, diesel y combustible para aviones, así como pinturas y plásticos.