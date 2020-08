Huracán Laura sube a categoría 3 y amenaza las costas de Estados Unidos

El huracán Laura subió este miércoles a categoría 3, con vientos de hasta 185 kilómetros por hora, mientras amenazaba las costas de Estados Unidos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Laura seguirá aumentando su fuerza hasta convertirse en un huracán de categoría 4, a medida que se acerca a las orillas del suroeste de Luisiana y Texas.

El ciclón también amenaza los principales centros de refinación de petróleo de Lake Charles, en Luisiana, y de Beaumont y Port Arthur, en Texas, ubicados cerca de la costa.

Más de 100 plataformas petroleras en el Golfo de México fueron evacuadas como medida de precaución.

Hurricane-force winds are expected tonight in portions of the hurricane warning area from San Luis Pass, Texas, to west of Morgan City, Louisiana, with catastrophic wind damage expected where Laura's eyewall makes landfall. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB #Laura pic.twitter.com/HPGWHi0M4s — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Pocas horas

“Solo tienen unas horas para prepararse y evacuar“, advirtió el gobernador de Luisiana, John Bel Edwards. “Dondequiera que estén al mediodía, ahí es donde deberán capear el temporal”, agregó.

You only have a few hours to prepare and evacuate for #HurricaneLaura. Wherever you are by noon is where you’ll have to ride out the storm. Be smart and be safe. #lagov #lawx #Laura pic.twitter.com/oAAkwGQsC6 — John Bel Edwards (@LouisianaGov) August 26, 2020

En tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que Laura podría alcanzar vientos de hasta 255 kilómetros por hora, por lo que los habitantes del estado deben “estar preparados”.

.@TxDOT has waived all tolls along SH 99/Grand Parkway as #HurricaneLaura approaches Texas. Texans should continue to take all necessary precautions and heed guidance of local officials. https://t.co/IMuibrqCIb — Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) August 26, 2020

Laura se encontraba 450 kilómetros al sur-sureste de Lake Charles y a similar distancia de Galveston, Texas, y se desplazaba a 24 kilómetros por hora, de acuerdo con un boletín del NHC.

Según el pronóstico, Laura “se adentrará en el continente esta misma noche o el jueves por la mañana”. No obstante, se espera un “rápido debilitamiento una vez que toque tierra”.

Las marejadas ciclónicas y los fuertes vientos “llegarán dentro del área de advertencia mucho antes del centro de Laura más tarde hoy”, indicó el NHC.

También advirtió de precipitaciones hasta el viernes de entre 130 y 250 milímetros, con algunos picos de casi 400 milímetros en el oeste de Luisiana y el este de Texas.

#Laura is expected to bring multiple life-threatening hazards to the Gulf Coast beginning later today. Efforts to protect life and property within the Storm Surge and Hurricane Warning areas should be rushed to completion before storm surge and tropical storm force winds arrive. pic.twitter.com/QxXf55AiU0 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020

Ya el martes, el Barrio Francés, el centro histórico, se vació de turistas en tanto se apilaron sacos de arena frente a puertas y ventanas, y se protegieron los edificios de arquitectura colonial con chapas de madera.

Laura pasó el lunes como tormenta tropical por Cuba, donde dejó intensas lluvias, fuertes marejadas y algunos daños, tras pasar sobre la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana, dejando una estela de 25 muertos.

*Con información de AFP