Tras disturbios, Trump envía a la Guardia Nacional a Wisconsin

El presidente Donald Trump anunció este miércoles el envío de refuerzos policiales y de soldados de la Guardia Nacional de Estados Unidos a Kenosha, Wisconsin, para detener los “saqueos” y la “anarquía” que empañaron las protestas que exigían justicia para Jacob Blake, ciudadano afroamericano baleado por un policía el pasado fin de semana.

“No toleraremos saqueos, incendios provocados, violencia y anarquía en las calles estadounidenses”, escribió el mandatario en Twitter, en su primera reacción desde el incidente que dejó gravemente herido a Blake, de 29 años de edad.

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020