Rafael Correa anuncia su candidatura a la vicepresidencia de Ecuador

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exiliado en Bélgica, anunció este martes su candidatura a la vicepresidencia de cara a las elecciones en el país sudamericano programadas para 2021.

“Acepto con alegría esta nueva responsabilidad, que no la he buscado, ni siquiera la he deseado”, expresó Correa, tras ser presentado como candidato por el frente Unión por la Esperanza (UNES) en una transmisión en vivo en las redes sociales.

Pese al anuncio, sin embargo, aún es incierto si el exgobernante (2007-2017) podrá concretar su candidatura. Además de los procesos judiciales en su contra (ninguno con sentencia en firme), deberá esperar a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilite su aspiración al segundo cargo político del país.

Correa acompañaría al economista Andrés Arauz, de 35 años, uno de sus exministros, quien se postula a la presidencia por el UNES.

Correa, en la mira de la justicia

El exmandatario, quien se exilió en Bélgica en 2017, apenas terminó su mandato y sin que para entonces enfrentara proceso alguno, está en la mira de la justicia.

Hace un mes, la suprema corte confirmó la condena a ocho años de cárcel por cohecho y la pérdida de los derechos políticos en contra del expresidente.

Fue juzgado en ausencia y el proceso está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está firme.

Correa, de 57 años y elegido mandatario en tres ocasiones, también afronta una orden de captura por el secuestro de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser procesado en ausencia.

El actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, cuya administración concluye en mayo del próximo año, sacó adelante reformas legales para prohibir la reelección por más de una vez, lo que para los detractores de Correa incluso lo imposibilitan a aspirar a otros cargos.

La semana pasada, el CNE señaló que si bien las inscripciones de candidaturas podrán realizarse por Internet, debido a la actual emergencia sanitaria por el coronavirus, los aspirantes deberán presentarse ante el organismo para confirmar “de manera expresa, indelegable y personalísima” que aceptan la nominación.

*Con información de AFP