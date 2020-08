Rafael Correa: “América Latina no ha tenido una verdadera democracia”

Adiós. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador determinó suspender a cuatro organizaciones políticas, incluido el partido Fuerza Compromiso Social (FCS), al cual apoyaba Rafael Correa.

En Bélgica, junto con su familia, Rafael Correa se aisló. Y no por la pandemia ocasionada por el Covid-19, sino por la cacería de brujas –como así lo llama– que inició desde 2017 su sucesor, Lenín Moreno, presidente de Ecuador, con quien rompió todo tipo de relaciones y al cual acusa de ser un traidor y de saquear al país.

Sentado en una oficina que adaptó para atender los más de 30 juicios penales que pesan en su contra, Correa sostuvo una entrevista con Publinews.

El exmandatario afirma que Lenín Moreno es quien peor ha gestionado la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 en el mundo.

“Somos el único país en donde se lavó dinero con Odebrecht y no hay ningún acusado”.

¿Qué significa la democracia en América Latina?

Contextualicemos las cosas, América Latina no ha tenido una verdadera democracia; sin embargo, cuando alguien ha tratado de cambiar la democracia, lo aplastan. Así ha pasado en Brasil y Ecuador, por supuesto.

Entiéndase que democracia no es solamente tener elecciones, es tener elecciones libres y que esa decisión se respete. Por ejemplo, tenemos el golpe de Estado de derecho de Bolivia. Para tener democracia hay que tener información. Mientras no se resuelva la cuestión mediática, América Latina no tendrá democracia.

Lo que quieren hacer en esta zona del mundo es impedir ser libres, buscan acotar una decisión libre. Algo similar está sucediendo en Ecuador, en donde siete meses antes eliminan a la principal fuerza política del país. Se ha destrozado el Estado de derecho. No se justifica.

Volvemos a lo de siempre: Aquí había un riesgo de cambiar el gobierno, en Ecuador enfrentamos una dictadura.

¿Qué significa Lenín Moreno Garcés?

Creo que es el peor gobierno de la historia y el hombre más nefasto del país: Sin honor, absolutamente responsable de todas las tragedias, no le importa un comino el país. Un hombre sin honor, ha destrozado la institucionalidad, es un delincuente que sigue mintiendo. Llevamos cuatro vicepresidentes en su gestión.

No solo están encarcelando a inocentes, sino también están desatando una ola de inestabilidad en todo el país. El próximo gobierno va a recibir un Estado de ruinas, somos el país del mundo que peor ha manejado la pandemia, es un gran cementerio.

Es un tipo sin honor, que te puede mentir, detestable, sin valor y de absoluta irresponsabilidad, está llevando al precipicio al país.

¿Es el fin del partido y de tus aspiraciones?

Hemos vivido los tiempos más oscuros de la historia, a diario nos despertamos con un nuevo escándalo, la gente no explota porque de plano no puede salir a protestar por la pandemia, pero en cualquier momento puede cambiar la situación política.

Los jueces están cooptados, esto se resolverá políticamente, si nos eliminan, nos habrán dado un duro golpe, son costos altos y trampas. El apoyo popular que tenemos nos puede hacer ganar, pero tendremos que empezar de cero.

¿Tienes miedo de volver a Ecuador?

Si yo vuelvo, me meten preso. En Ecuador no hay Estado de derecho. Unos dicen que estoy exiliado, yo vine acá a Bélgica sin una infracción de tránsito.

El sistema de justicia está corrupto, una vez acá me empezaron a llover juicios, yo estoy en la jurisdicción del Estado belga y volvería para ganar las elecciones. Ya hemos hablado de la eliminación del partido.

Cuéntame sobre los cargos que se te imputan…

Me han llenado de juicios, uno más ridículo del otro. Por ejemplo, me han acusado de influir psíquicamente en funcionarios de Ecuador para recibir sobornos. Esto no tiene pies ni cabeza, de película de Cantinflas.

Por si fuera poco, estamos juzgados por jueces temporales, estos tipos son completamente afines al presidente, no hay imparcialidad en estos asuntos. También se verificó contubernio entre funcionarios que rigen la justicia. Es un fraude procesal monstruoso, pero no pasa nada.

¿Tan grave es el mal manejo de la pandemia por Ecuador?

No a todos les afectó el manejo de la pandemia. Por ejemplo, los presidentes de Argentina y El Salvador, y pareciera fantástico, pero también de Venezuela y Cuba son los que mejor han manejado la emergencia sanitaria. Aunque en la generalidad la gente ha quedado insatisfecha.

Ahora, ¿qué no le duele a Ecuador? Éramos un país en vías de desarrollo, pasamos del mejor sistema vial al peor de América Latina, hay tantas cosas que pulimos y ahora somos ejemplo de todo lo malo. Estamos demostrando lo que no se tuvo que hacer en la pandemia.

Se ha desbaratado el Estado. Mientras la economía decrecía, los bancos rompían récords en utilidades, aumentó la pobreza, aumentó la delincuencia y el desempleo, nos robaron un país que estaba en vías de desarrollo. Hoy volvemos a tener vergüenza por la corrupción. Por imponer el neoliberalismo y sus negocios, han dejado de lado el bien común. Un fracaso el gobierno de Lenín.

¿Qué ha significado el exilio y esta llamada “cacería de brujas”?

Yo no estoy exiliado, quería vivir en Bélgica. Mi esposa es belga, yo quería regresar un poco la paz a mi familia. En octubre de 2017 se dio la ruptura con Lenín y fue el punto de inflexión tras haber denunciado pactos de corrupción. Me quieren ver preso y por eso han iniciado una cacería en contra mía. En todo me han involucrado, en cosas de risa; una cosa es hablar y otra es vivirlo. Ha sido muy duro. Hay gente que se confunde y nos cree corruptos. No puedo entender el pacto de Odebrecht con el gobierno de Lenín Moreno. Somos el único país donde se dio este escándalo y no hay ningún acusado. Me creo afortunado porque hay gente inocente que está presa.

Ver a mis compañeros acusados de soborno es tristísimo, es muy grave. Es muy lamentable lo que han hecho, un retroceso en la democracia. La traición es tan vieja como la historia de la humanidad.

¿Qué tanto bien o mal le ha hecho el neoliberalismo a América Latina?

El único sistema socialista se encuentra en Cuba, con un tremendo bloqueo de Estados Unidos. Lo mismo sucede con Venezuela, con una economía de guerra, es un reduccionismo enorme. Ahora ha fracasado totalmente el sistema neoliberalista. Es el continente más desigual en el mundo, ¿qué competencia le puede dar una hija de un campesino en Chiapas comparada a la que le puede dar una familia burguesa de Ciudad de México que gasta mil dólares mensuales en su educación con tres idiomas? Tengo críticas a nivel conceptual al neoliberalismo, el mercado debe estar al servicio de la sociedad, por eso creo que es un fracaso.

