El emotivo mensaje de despedida que le dedicó Trump a su fallecido hermano

Por medio de un emotivo comunicado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noche del sábado la muerte de su hermano menor, Robert Trump, un día después de que este fuera hospitalizado en Nueva York.

La causa de la muerte del hermano del mandatario estadounidense no fue revelada, aunque medios locales revelaron que se encontraba gravemente enfermo.

“Es con el corazón apesadumbrado que comparto que mi magnífico hermano Robert murió en paz“, escribió Trump en un comunicado de la Casa Blanca, difundido la noche del sábado.

“No era solo mi hermano, era mi mejor amigo. Lo extrañaremos mucho, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo vivirá en mi corazón para siempre. Robert, te amo. Descansa en paz“, agregó el mandatario.

From President @realDonaldTrump on the passing of his brother and best friend, Robert – “We will meet again”: pic.twitter.com/1mBgx1td26

El presidente había visitado a su hermano el viernes en el hospital.

En declaraciones a los periodistas de camino a su club de golf, en las cercanías de Bedminster, en Nueva Jersey, Trump reconoció que lo estaba “pasando mal” tras la noticia.

Nacido en 1948, Robert Trump fue durante mucho tiempo una pieza fundamental del imperio inmobiliario de su familia y era un fiel defensor de su hermano, el actual presidente.

Divorciado en 2009, se había vuelto a casar con Ann Marie Pallan, quien trabajaba en el negocio familiar.

Recurrió, sin éxito, a los tribunales para impedir la publicación del libro escrito por su sobrina, Mary Trump, titulado “How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (“Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo“).

Calificó la obra, en la que se presenta al presidente como producto de una familia “tóxica“, de una “vergüenza“.

En redes sociales, figuras de la política estadounidense manifestaron sus condolencias por la muerte de Robert Trump, entre ellos la hija y consejera del presidente, Ivanka Trump, y el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden.

“Tío Robert, te amamos. Estás en nuestros corazones y oraciones, siempre“, escribió Ivanka Trump en Twitter.

Uncle Robert, we love you. You are in our hearts and prayers, always.

“Señor presidente, Jill y yo estamos tristes de enterarnos del fallecimiento de su hermano menor, Robert. Conozco el tremendo dolor de perder a un ser querido, y sé lo importante que es la familia en momentos como estos. Espero que sepan que nuestras oraciones están con todos ustedes“, dijo por su parte Joe Biden, también por medio de sus redes sociales.

Mr. President, Jill and I are sad to learn of your younger brother Robert’s passing. I know the tremendous pain of losing a loved one — and I know how important family is in moments like these. I hope you know that our prayers are with you all.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 16, 2020