Biden renuncia a los actos públicos de campaña por la pandemia de COVID-19

El exvicepresidente estadounidense, Joe Biden, candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, anunció este martes que no realizará actos públicos de campaña debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

"Voy a seguir las órdenes de los médicos, no solamente por mí sino por el país, y eso implica que no voy a realizar ningún mitin", indicó Biden en una conferencia de prensa en el estado de Delaware.

Biden, de 77 años, quien ocupó la vicepresidencia durante los mandatos de Barack Obama, habló con la prensa en momentos en que Estados Unidos, el país con más muertos por COVID-19 (126 mil), registra un fuerte aumento de contagios en el oeste y sur del país.

"Esta es la campaña más inusual de la historia moderna", dijo Biden, quien criticó duramente al actual presidente Donald Trump, su rival en los comicios de noviembre, por su gestión de la crisis.

"Donald Trump nos falló", dijo.

Contraste con Trump

Trump, por su parte, ha optado por una postura diametralmente contraria a la de Biden.

Hace diez días, celebró un mitin en Tulsa, Oklahoma, decisión por la que fue duramente criticado ya que ese sufre un aumento de contagios.

Trump, además, se burla de Biden por quedarse recluido en su hogar en Wilmington, Delaware, debido a la pandemia.

"Cuando viajo, yo presentó mis propuestas y me voy. Contesto las preguntas y me voy. Ustedes me conocen, a mí me gustaría mucho más quedarme y estar con la gente", declaró por su lado Biden.

El candidato demócrata afirmó, además, que no se ha sometido a la prueba para el coronavirus pues no ha tenido síntomas y no quiere "ocupar el lugar de alguien más", pero prometió que lo hará "pronto" debido a que comenzará a tener más reuniones.

*Con información de AFP