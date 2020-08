A Q1 millón ascienden las pérdidas en el mercado del puerto San José

Las pérdidas materiales por el incendio en el mercado del puerto San José, en Escuintla, ascienden a más de Q1 millón, según el alcalde Vinicio Navarro.

El siniestro que arrasó con los puestos de más de mil personas ocurrió la mañana del miércoles 12 de agosto.

Antes del mediodía, el incendio se había controlado en un 98%. Eso fue posible por la ayuda de los vecinos y de los bomberos, así como por el apoyo que enviaron los ingenios y la Portuaria Quetzal.

Navarro desconoce la causa que originó el incendio, pero dijo saber de algunas versiones sobre lo que pudo haber ocurrido. Estas son algunas:

Sobre este último se refirió el concejal Óscar Hernández en el programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas.

No obstante, Navarro se negó a señalar a alguien.

“Respeto la opinión (del concejal), pero estamos investigando para determinar la causa, hasta que no tengamos alguna hipótesis no daremos declaraciones. No me corresponde señalar”.