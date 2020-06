“Somos la generación de los 'covidianos'”, dice Giammattei a los jóvenes guatemaltecos

En el marco de su mensaje dominical para anunciar las disposiciones presidenciales por la emergencia del coronavirus (COVID-19), el mandatario Alejandro Giammattei envió un mensaje a los jóvenes guatemaltecos, señalando que para superar la pandemia es necesario dejar de lado las diferencias de edad, y asegurando que hoy en día todos "somos la generación de los 'covidianos'".

Giammattei envía mensaje a los jóvenes y recuerda las disposiciones por Covid-19 para esta semana “Falta poco para que esta pesadilla pase. Lo peor lo estamos viviendo. Ánimos guatemaltecos, este es el momento de unirnos. Hay quienes hoy tratan de sembrar discordia, pero nosotros sembremos paz”, expresó el mandatario Alejandro Giammattei con relación a la emergencia sanitaria.

"Comprendo la frustración que sienten los jóvenes; comprendo la desesperanza; comprendo ese sentimiento de impotencia, a tener que vivir algo que no sabíamos que íbamos a tener que vivir", dijo el mandatario, aludiendo a las restricciones impuestas por su gobierno para tratar de detener la propagación del COVID-19.

"Jóvenes, no somos millennials; no somos centennials; no somos la generación X, ni la generación Y; ahora somos la generación de los 'covidianos'", dijo.

"No es cuestión de edad; no es cuestión de clase económica; no es cuestión de ideologías. Hoy se trata de salir adelante; de crear una nueva normalidad, una Guatemala nueva, que supere, por mucho, las deficiencias que teníamos hasta antes del 2020", agregó el gobernante.

Giammattei dijo, además, que no le pide "disculpas" a los jóvenes por las medidas impuestas por su administración, sino que les pide "comprensión".

"A mí me ha tocado ser presidente en circunstancias que, por demás, son difíciles. Me ha tocado enfrentar situaciones nunca antes vistas, y he asumido decisiones que han conllevado a que ustedes, los jóvenes, especialmente, puedan sentirse molestos. Pero no les pido disculpas, les pido comprensión".

"Pedir comprensión en estos momentos es difícil, pero apelo a su sentido de responsabilidad", añadió.

Por último, el presidente pidió a los jóvenes guatemaltecos que lo ayuden, "desde sus redes sociales", a generar conciencia y a hacer llamados para que toda la población actúe responsablemente para superar la emergencia.

"Detener esta enfermedad se logrará sí y solo sí nosotros lo deseamos, y ese deseo tiene que ser mayor que nuestra necesidad inmediata de salir, divertirse y socializar", apuntó.

Unión familiar durante el confinamiento

Durante su mensaje, el mandatario también afirmó que, en medio de la difícil situación que enfrenta el país por la epidemia del nuevo coronavirus, las familias guatemaltecas han encontrado una oportunidad para integrarse.

"A pesar de todo lo malo que podría suceder, hay que reconocer que la familia se ha integrado durante el encierro al que nos hemos visto obligados".

"Hoy, vemos a madres y padres educadores, ayudando a sus hijos a hacer deberes; enseñándoles, aprendiendo o recordando de nuevo cosas que se les habían olvidado. Madres y padres que salen a trabajar, pero que se cuidan para proteger a su familia", dijo.

"Hoy hay más conciencia entre nosotros, los guatemaltecos, que tenemos que cuidad a nuestra familia, y sobre todo integrarnos como familia, para que podamos salir adelante", señaló.

El mandatario finalizó su intervención con un mensaje de ánimo a los guatemaltecos:

"Falta poco para que esta pesadilla pase. Lo peor lo estamos viviendo ahorita. ¡Ánimo, guatemaltecos; este es el momento de unirnos!".