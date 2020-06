Cinco historias que resaltan la titánica labor del personal de salud en medio de la pandemia

Herson, miembro desde hace cinco años de la Policía Nacional Civil (PNC)

“Son la esperanza”

El 4 de mayo fui confirmado como paciente con Covid-19, fui asintomático. Me hice el hisopado luego de que dos de mis compañeros dieran positivo. Estoy agradecido por la atención que me dio el personal del centro de salud de Ciudad Vieja, en Sacatepéquez. Estuve en casa y seguí todas las recomendaciones que me dio el personal médico. Me llamaron todos los días para saber cómo estaba y cómo evolucionaba.

No tengo cómo agradecer el apoyo que me dieron en el área de salud en Sacatepéquez. Todos los que están allí arriesgan su vida y sus familias para tratar con pacientes positivos. En esta batalla, ellos son la esperanza. A quienes aún tienen el virus, les digo: No tengan miedo, acaten lo que les digan los médicos y médicas, y encomiéndense a Dios. La oración nos fortalece, pero es necesario acompañarla con las acciones.

Edwin Bercián

Ana, perito contadora

“No hay preferencias, tratan a todos por igual”

Llegué al hospital temporal ubicado en el Parque de la Industria el 25 de mayo luego de que mis padres y dos de mis hermanos fuéramos confirmados como pacientes positivos para Covid-19. Mi papá murió a consecuencia del virus. Estuvimos en observación, el proceso fue rápido porque los síntomas fueron leves.

Mi hermano y yo recibimos el alta y ya regresamos a casa, esperamos que ocurra lo mismo con mi mamá y mi otra hermana. En el hospital, el personal de enfermería es el que más apoya a los pacientes, no tienen preferencias, tratan a todos por igual y gracias a eso es que muchas personas han salido del intensivo y de los cuidados especiales; nunca nos negaron una cobija ni ningún medicamento. La psicóloga Katherine Mazariegos siempre nos escuchó y estuvo cuando la necesitábamos.

Edwin Bercián

Jorge Luis, ingeniero industrial

“Fueron luz en mi oscuridad”

Fui diagnosticado como paciente positivo el 17 de mayo. Fue un día triste para mí y no quería regresar a mi casa. En mi mente pasaron todo tipo de pensamientos. Fue una médica y una enfermera las que fueron luz en mi oscuridad. Ambas trabajan en el Centro de Atención Médica Integral para Pensionados (CAMIP), del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la zona 5.

Aprovecho este espacio para exigir al gobierno que priorice al personal médico de salud porque sabemos que hay quienes están atendiendo la emergencia sin el equipo de protección personal adecuado. No hay forma ni palabras para pagar todo lo que estos héroes y heroínas hacen por nosotros.

Edwin Bercián

Jeaneth Guerra, 21 años de experiencia en el sistema de salud

“Preocupados por cómo íbamos a atender”

Fue muy difícil ver el Parque de la Industria como un hospital temporal porque conocía el lugar como uno de diversión. Me preocupaba cómo íbamos a atender a los pacientes y cómo funcionaría todo. Ha sido un reto. Hemos planificado, coordinado, contratado, evaluado y nos han fiscalizado. Tenemos a muchas personas nuevas, algunas con poca experiencia, las hemos capacitado para evitar errores en la práctica.

Nunca pensé estar en una pandemia, pero puedo decir que estoy al servicio de Guatemala. Brenda Luch, subdirectora de enfermería, y su equipo han realizado un excelente trabajo. Su labor ha sido fundamental en el funcionamiento del hospital.

Santiago Yat, 17 años de experiencia en el sistema de salud

“Padecemos el distanciamiento familiar”

El temor más grande de los trabajadores de salud es infectar a nuestras familias.

Desde que llegué a la ciudad, el 20 de marzo de 2020, no he vuelto a ver a mis seres queridos porque viven en San Pedro Carchá, en Alta Verapaz.

Estoy para servir y animar a los pacientes. La atención médica es necesaria, pero también les debemos escuchar, hay quienes buscan desahogarse y otros piden una explicación de la enfermedad. Es la primera vez que cubro una pandemia; sin embargo, tengo el conocimiento y la experiencia para seguir atendiendo a las personas positivas con Covid-19.