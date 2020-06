Dr. Edwin Asturias: "A pesar del miedo y las condiciones, ellos y ellas se están entregando en cuerpo y alma"

El titular de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid) habló con Publinews. Compartió detalles sobre la situación de los trabajadores de la salud en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.

¿Cuál ha sido la respuesta del personal médico ante esta crisis?

Celebro la entrega que médicos, enfermeras y trabajadores de la salud están haciendo ante esta crisis. A pesar del miedo y las condiciones de hospitales y el sistema de salud, ellos y ellas se están entregando en cuerpo y alma a tratar a nuestros familiares y amigos que enferman por Covid-19. Trabajan horas extras y se separan de sus familias para evitar contagiarlas para poder servirnos a todos.

Desde su punto de vista: ¿Cómo se puede priorizar la atención del personal médico?

Hay que ayudarlos con equipo de protección personal y darles lo que necesitan para que hagan el trabajo que saben hacer. También debemos proteger su salud física y mental. Llevan ya semanas trabajando como nunca y las organizaciones de ayuda deben ofrecerles soporte. Todos debemos apoyarlos.

¿Cuáles son las consecuencias del trabajo que realiza el personal médico que cubre la emergencia?

Ellos están con más riesgo de ser infectados. Ya vemos que hay más de 200 trabajadores de salud que se han contagiado. Y depende de la edad, algunos han enfermado severamente y hasta han fallecido. Lo hemos visto en todas partes del mundo. Esa entrega conlleva un riesgo y todos debemos apoyarlos.

¿Cuáles cree que son las situaciones más difíciles que ha vivido el personal médico durante esta pandemia?

Para un médico o una enfermera no hay nada más frustrante que perder a un paciente porque los recursos no están allí. O porque a pesar del esfuerzo llega muy tarde al hospital y no podemos evitar que le falte oxígeno o sus órganos fallen. Es muy duro ver a tantos guatemaltecos enfermos y con miedo de fallecer.

Nos gustaría entender un poco sobre cómo hace el personal médico para dar todo por salvar la vida de los pacientes… ¿Qué los mueve a dar todo por ellos?

Para eso fuimos entrenados y por eso escogimos esta profesión. Entramos a las escuelas de medicina o enfermería para ayudar al prójimo, para salvar vidas. Durante años hemos sacrificado familia y tiempo por ayudar a los demás. Sabemos nuestro compromiso y ética. Por eso estamos al frente. No hay otra razón.

¿Habría alguna forma de reconocer todo el esfuerzo del personal médico que está en la primera línea del sistema de salud?

Sí lo hay, por ello insisto que debemos agradecerles. En Estados Unidos, a las 8 de cada noche, la gente salía a sonar pitos y cacerolas en todas las ciudades para agradecerles. Hicieron letreros para decirles gracias por todo lo que sacrificaban y hasta la Fuerza Aérea hizo vuelos sobre los hospitales para mostrarles su solidaridad.

Usted, como comisionado de la Coprecovid… ¿Cuáles son las emociones que le invaden cuando ve al equipo de primera línea?

Me llena de orgullo y humildad ver el trabajo incansable de mis colegas, de enfermeras, de técnicos respiratorios y de rayos X, de laboratoristas y de personal de limpieza. Trabajan, se esfuerzan, abogan, no paran. Cada vez que visito un hospital salgo más comprometido, más claro que si todos hacemos lo nuestro, lo que nos corresponde, saldremos de esta epidemia.

¿Se confirma que para estos profesionales la vocación es la clave?

No tengo ninguna duda, son héroes de cuerpo y alma, están entregados a esto, y no hay palabras para agradecerles.

¿Qué les dice a los jóvenes que este año se gradúan y piensan seguir medicina o enfermería?

Que no teman. Que sepan que esa pasión y necesidad que sienten en el pecho de estar en la primera línea y en la trinchera es real, y que nos ayuden a combatir la epidemia. Gracias desde ya a los que pronto nos estarán ayudando y trabajarán hombro con hombro con los que ya cuidan de nosotros en los hospitales y centros de salud.

¿Algún mensaje para los médicos y enfermeras que están en este momento en primera línea?

Estamos ante una de las epidemias más grandes que hemos visto en los últimos cien años. Lo que hagamos en estos próximos meses lo recordaremos toda la vida. Recordaremos qué hicimos y cuánto nos entregamos, mil gracias a todos.

Línea del tiempo: Así se anunció la creación de la Coprecovid

19 de mayo: El gobernante anunció la creación de una comisión presidencial. El propósito es darle seguimiento y aplicar estrategias para combatir la pandemia del nuevo coronavirus en el país.

Es mismo día confirmó que el médico Edwin Asturias estaría al frente de dicha instancia.

26 de mayo: Se publicó en el diario oficial la instalación de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid).

28 de mayo: El doctor Edwin Asturias llega al país procedente de los Estados Unidos, en donde radicaba.

3 de junio: El mandatario juramentó a Asturias en su cargo. Desde entonces, ha sostenido reuniones y, junto con su equipo, ha comenzado con la planeación y elaboración de estrategias para evitar la propagación del virus.

¿Quién es el doctor Asturias?

Actualmente es profesor de pediatría y enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, y director para América Latina. Nació el 24 de febrero de 1966 en la Ciudad de Guatemala. En 2017 fue nominado a “Guatemaltecos Ilustres”, una campaña de Seguros Universales que tiene como finalidad resaltar y galardonar a personalidades de varios ámbitos de nuestro país.