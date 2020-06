FOTOS. Así fue el funeral de George Floyd, símbolo de las protestas en EE. UU.

George Floyd, el ciudadano afroestadounidense cuya muerte a manos de un policía generó protestas contra la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos, fue despedido este martes por su familia y por líderes religiosos y políticos en un funeral en Houston.

Políticos, activistas por los derechos civiles, deportistas y actores acudieron a la iglesia de Fountain Praise, que recibió el ataúd dorado para la última ceremonia pública de despedida de Floyd, cuya muerte a los 46 años desató las movilizaciones más importantes en Estados Unidos desde el asesinato de Martin Luther King Jr. en 1968.

La familia de Floyd, que decidió vestir de blanco para la ceremonia, entró a la iglesia con mascarillas y escoltada por el reverendo Al Sharpton, activista por los derechos civiles a cargo del principal discurso religioso del homenaje.

En medio de la pandemia de coronavirus, el aforo fue limitado a 500 personas para permitir un mayor distanciamiento social.

Después de la ceremonia, los restos de Floyd fueron trasladados en una carroza hasta un cementerio en el sur de Houston, donde sería enterrado junto a su madre.

En un mensaje grabado desde su casa, donde está recluido por las medidas de confinamiento contra el coronavirus, el exvicepresidente y candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, afirmó que llegó el momento de la "justicia racial".

"Ningún niño debería plantear las preguntas que tantos niños afroamericanos han tenido que preguntarse por generaciones: '¿Por qué, por qué se fue papá?'", agregó Biden.

Grief is a heavy burden to bear — and it's even harder with the eyes of the world watching. I know. But that burden is now a purpose — to change the world for the better in the name of George Floyd.

That's the message I shared with his loved ones during today's service: pic.twitter.com/2LKJzwBUSO

— Joe Biden (@JoeBiden) June 9, 2020