Jugadores del Bayern y Dortmund continúan recordando a George Floyd

Este sábado continúo la fecha 30 de la Bundesliga, donde destaca la cómoda victoria del Bayern Münich 4-2 frente al Leverkusen.

Tras el triunfo de los bávaros dieron otro paso en firme en pos de asegurar un nuevo título en sus vitrinas.

Mientras que el Borussia Dortmund, segundo lugar, venció por la mínima al Hertha Berlin y continuará sólido en el segundo puesto.

Como el pasado fin de semana, los partidos de la jornada 30 tuvieron este sábado homenajes y recuerdos al fallecido George Floyd.

Destacan los hechos en el calentamiento de Bayern Múnich y Borussia Dortmund, los dos grandes del país, con camisetas contra el racismo.

"Tarjeta roja al racismo BlackLivesMatters", se podía leer en la camiseta de las estrellas del Bayern antes del duelo que ganaron 4-2 en el terreno del Leverkusen.

El gran club alemán se une a la serie de protestas contra el racismo tras la muerte en Estados Unidos de Floyd y cuyo fallecimiento ha originado muchas manifestaciones en su país y en el mundo.

El central del Bayern, Jérome Boateng, de padre ghanés, había apelado esta semana a sus colegas blancos a manifestar más abiertamente su solidaridad y su rechazo al racismo.

Todos los deportistas blancos que no se expresan actualmente no son racistas, evidentemente", dijo.

Por su parte, el Borussia Dortmund, que recibía en su estadio al Hertha de Berlin, calentó con camisetas negras en la que estaban escritos dos mensajes:

"No Justice, no Peace" (Sin justicia no hay paz), uno de los lemas de los manifestantes en Estados Unidos

