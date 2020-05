Joe Biden retoma su campaña en medio de la pandemia de COVID-19

Portando una mascarilla negra, el exvicepresidente demócrata, Joe Biden, apareció públicamente por primera vez en dos meses para continuar con su campaña pese a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Biden eligió para su regreso el lunes, un día marcado por la solemnidad en Estados Unidos, ya que honra la memoria de los caídos en combate.

Este año, los actos de homenaje tuvieron lugar en un ambiente aún más grave que de costumbre en el país más golpeado por la pandemia, con casi 100 mil fallecidos.

En compañía de su esposa, Biden, de 77 años, depositó un ramo de flores en el monumento de los caídos cerca de su casa.

A un centenar de kilómetros de allí, el presidente Donald Trump, su rival en las próximas elecciones, participó en su segundo homenaje a los militares, aunque sin llevar mascarilla.

"Esto refleja nuestras divisiones: los dos partidos no se ponen de acuerdo en nada, ni siquiera en las medidas de salud pública", dijo Larry Sabato, politólogo de la Universidad de Virginia.

Ese contraste, opina, se debe en gran parte al tipo de partidarios de los dos candidatos.

El hecho de que la pandemia haya castigado más las regiones de mayoría demócrata, con una mortalidad más alta, según estudios de The New York Times y The Economist, tal vez influya también en las diferencias de percepción del peligro entre los seguidores de ambos partidos.

We are months into this crisis, and Donald Trump still doesn't have a comprehensive plan when it comes to COVID-19 or the economy. It's unacceptable. I released a detailed plan laying out what I would do months ago, and have built on it since. Take a look: https://t.co/xjxsDn2qCD

— Joe Biden (@JoeBiden) May 26, 2020