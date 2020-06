Cristóbal se debilita a depresión tropical y deja fuertes lluvias en Estados Unidos

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que la tormenta tropical Cristóbal se degradó este lunes a depresión tropical, mientras dejaba fuertes lluvias y marejadas en los estados de Florida y Luisiana, en el sureste de Estados Unidos.

Cristóbal, la tercera tormenta de la temporada en el Atlántico, atracó en las costas de Luisiana el domingo, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora durante la noche. En las últimas horas, sin embargo, los vientos del fenómeno se debilitaron a unos 56 kilómetros por hora, a medida que este se adentraba en el continente.

"Fuertes lluvias e inundaciones y marejadas ciclónicas continúan a lo largo de la costa del Golfo desde el sureste de Luisiana a Florida", dijo el Centro Nacional de Huracanes en un boletín.

4am CDT Key Messages on Tropical Depression #Cristobal. A Storm Surge Warning remains in effect from the mouth of the Mississippi River to Ocean Springs, Mississippi. Heavy rain is expected to spread northward during the next few days. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/nNDaC9hBsB

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 8, 2020