ONU pide una “vacuna del pueblo” contra el COVID-19, accesible para todos

En el marco de una cumbre telemática este jueves, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió una "vacuna del pueblo" contra el coronavirus (COVID-19).

"Una vacuna contra el COVID-19 debe ser vista como un bien público mundial, una vacuna del pueblo", afirmó el portugués, que pidió "solidaridad global para garantizar que cada persona, todo el mundo, tenga acceso" a ella cuando se logre desarrollar.

#COVID19 is causing enormous human suffering and economic hardship around the world.

We need much stronger unity and solidarity if we are to get through this pandemic together and build a safer, more stable future.https://t.co/tkEBADXOMp

— António Guterres (@antonioguterres) June 4, 2020