Se forma Cristóbal, la tercera tormenta tropical del año

La tormenta tropical Cristóbal se formó este martes en el golfo de México, marcando un nuevo récord al convertirse en el tercer ciclón con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Cristóbal sopla con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas más fuertes, frente a la ciudad mexicana de Campeche, al oeste de Yucatán.

Hurricane Hunters find that Tropical Depression 3 has become Tropical Storm Cristobal. Here are the earlier 10 AM CDT June 2nd key messages for the system. More info: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/dtKUG4Ouni

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 2, 2020