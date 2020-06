Nueva York prolonga toque de queda hasta el domingo debido a saqueos

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que el toque de queda en la ciudad comenzará el martes a partir de las 20:00 horas (locales) y culminará a las 05:00, después de que Manhattan fuera escenario en las últimas horas de saqueos, sobre todo en tiendas de lujo.

La medida se extenderá hasta el domingo.

Almacenes de reconocidas marcas fueron tomados la noche del lunes por grupos de manifestantes, mientras un importante dispositivo policial resguardaba las grandes avenidas de la ciudad.

"Apoyamos las protestas pacíficas en esta ciudad, pero ahora es momento de volver a casa. Hay gente que está fuera esta noche no para protestar sino para destrozar propiedades y hacer daño a otros. Esas personas están siendo detenidas, sus acciones son inaceptables y por tanto no las permitiremos en la ciudad", dijo De Blasio.

We support peaceful protest in this city. But right now it’s time to go home.

Some people are out tonight not to protest but to destroy property and hurt others — and those people are being arrested. Their actions are unacceptable and we won't allow them in our city.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 2, 2020