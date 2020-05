EN VIVO. Mira el histórico lanzamiento del primer vuelo tripulado de SpaceX y la NASA

Una nueva era espacial comienza este miércoles con el lanzamiento del primer vuelo tripulado de la empresa SpaceX, con dos astronautas de la NASA a bordo.

Un cohete Falcon 9, de SpaceX, con la nueva cápsula Crew Dragon enganchada, partirá hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

La Crew Dragon es una cápsula como la Apolo, pero del siglo XXI. Las pantallas táctiles han reemplazado los botones y los joysticks.

In March 2019, Crew Dragon completed its first demonstration mission – an end-to-end flight test without astronauts on board during which it became the first American spacecraft to autonomously dock with the @space_station pic.twitter.com/2BBjtISUaU

— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020