Se forma la tormenta tropical Bertha en el sureste de Estados Unidos

La tormenta tropical Bertha se formó este miércoles frente a las costas del sureste de Estados Unidos, convirtiéndose en el segundo ciclón del Atlántico que se arremolina antes del inicio oficial de la temporada de huracanes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, informó que Bertha sopla con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, pero se espera que se debilite y se convierta en una depresión tropical cuando se adentre en Carolina del Sur.

Es la segunda tormenta tropical que se forma este año, después de Arthur, que hace dos semanas bordeó las costas de Florida y las Carolinas sin dejar daños.

Philip Klotzbach, meteorólogo especializado en huracanes del Atlántico de la Universidad del Estado de Colorado, señaló que desde que existen registros meteorológicos solo se han formado dos tormentas consecutivas antes del inicio de la temporada en los años 1887, 1908, 1951 y 2012.

#Bertha has formed near the coast of South Carolina – the 2nd named storm of the 2020 Atlantic #hurricane season to date. The only years on record (since 1851) with 2 Atlantic named storms prior to May 27 are 1887, 1908, 1951 and 2012. pic.twitter.com/hhLngR2q1V

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) May 27, 2020