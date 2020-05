Vicepresidente: “Apostemos a políticas públicas, porque si no vamos a seguir de ensayo en ensayo cada cuatro años”

El vicepresidente de la república, Guillermo Castillo, se refirió a la convocatoria que hizo ayer para que las que denominó como “mentes brillantes” sean parte del proceso para sacar adelante al país.

Indicó que este llamado surgió en el marco de la discusión de las 11 acciones de trabajo puntualizadas en la propuesta del Gabinete Específico de Desarrollo Económico para la reactivación económica tras el impacto de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, explicó que más allá de atender la situación generada por la emergencia sanitaria, lo que se pretende con el llamado es generar la conciencia de que se busca adoptar verdaderas políticas públicas y de Estado en ámbitos como educación, seguridad, salud, economía, empleo, entre otros.

“Tenemos que tener decidido el norte hacia donde queremos ir, con líneas estratégicas en diferentes acciones”, resaltó en una entrevista con Emisoras Unidas.

De acuerdo con el vicegobernante, esas “mentes brillantes” que mencionó son todas las personas que exponen ideas y propuestas y están presentes en distintos sectores de la población.

Vicepresidente convoca a “mentes brillantes” para plantear recomendaciones al Gobierno El vicemandatario Guillermo Castillo resaltó que se debe trabajar para encontrar el balance entre atender la pandemia y la reactivación económica.

Su propuesta es la de contar con entre cinco y ocho personas para que puedan liderar mesas de trabajo, en las que se aborden propuestas creíbles y viables. Estas comisiones funcionarían con el acompañamiento del gobierno.

Sin embargo, se buscarían ideas que no solo surjan del ámbito público, pues a criterio de Castillo, si se centran en temas gubernamentales, las propuestas que se concreten pueden ser botadas por quienes administren el país en el futuro.

Como ejemplo de ello mencionó que en enero se presentó la política general de gobierno 2020-2024, y aunque es realizable para la actual administración, en los próximos podría no ser tomada en cuenta.

En ese sentido, ve necesario de que se sistematicen decisiones enfocadas en mejorar Guatemala y que trascienden de gobierno en gobierno.

Para que “no venga un iluminado a decir esto no me gusta y lo vamos a cambiar y otro diga esto no me sirve, pues cuando se dan situaciones así se afecta la institucionalidad del Estado”, señaló.

Esto permitiría que el Congreso pueda aprobar presupuestos multianuales y que se pueda hacer una distribución de fondos más adecuada según las prioridades del país en cada uno de los ámbitos.

“Hago un llamado a que vengan diferentes sectores para consensuar, abordar ideas y crear estrategias que se tengan que respetar y los gobiernos no puedan cambiarlas bajo advertencias de sanciones”, expresó Castillo.

Gabinete define acciones para reactivación económica del país El vicepresidente Guillermo Castillo dio a conocer las estrategias en las que se trabaja en el tema económico, en el marco de la emergencia por el Covid-19.

Recibe propuestas

Castillo señaló que desde ayer, después de que hizo pública la convocatoria por medio de su cuenta en la red social Twitter, el gobierno ha recibido muchas propuestas de parte de gente que, según sus palabras, cree en el país y sabe que hace falta organizarse en un norte a 30 años que no sea cambiable.

Asimismo, dijo que visualiza quiénes podrían liderar las mesas de trabajo en busca de que se genere ese camino para un mejor futuro en Guatemala, aunque prefirió solo mencionar un nombre.

“Nada me encantaría más que un Ricardo Castillo Sinibaldi, que tiene gran experiencia en desarrollo turístico y manejo de hoteles, pudiera liderar una mesa, acoplar información para tener una propuesta y estrategia que no se pueda cambiar en 30 años, que se revise y se mejore, pero que ninguna autoridad diga esto no me gusta si ya fue consensuado y se validó”, dijo Castillo.

Añadió que en aspectos educativos también conoce mucha gente con la que ya ha tenido comunicación y han abordado ideas interesantes.

“Hay gente que me dijo no te metas en eso, pues lo más fácil es no hacer nada, pero es mejor morir en el intento”, comentó.

Sin embargo, aseguró estar dispuesto a desarrollar este proceso. “Lleva tiempo, pero debe arrancar. La estrategia la tenemos casi definida”.

Ya se han tenido avances, incluso se gestionó el apoyo de un organismo internacional, del que el vicemandatario prefirió no dar detalles.

Solo adelantó que se trata de un organismo serio, de los más fuertes que apoyan económicamente a nivel de país.

“Apostemos a políticas públicas, porque si no vamos a seguir de ensayo en ensayo cada cuatro años con los gobiernos que vengan de turno”, enfatizó.