Vicepresidente señala falta de interés de médicos para ocupar plazas en hospitales

El vicepresidente Guillermo Castillo se refirió a cómo atiende el Ejecutivo la crisis generada por el Covid-19 y el proceso para dar respuesta a las peticiones de médicos de los hospitales del Parque de la Industria y de Villa Nueva.

En entrevista con Emisoras Unidas, el funcionario ofreció disculpas a los profesionales de la salud que están en la primera línea de atención a los pacientes contagiados por si alguno de sus requerimientos no ha sido atendido.

Destacó que sabe que con disculpas los trabajadores no dejan de contagiarse y no se les da el salario que han estado pidiendo, pero que están concentrados en generarles soluciones a las problemáticas.

También anunció que posiblemente hoy conversará personalmente con algunos de los médicos para escuchar sus inquietudes.

“No es momento de confrontaciones, sino de que todos nos unamos y comprendamos que la situación es compleja y debemos generar las situaciones para salir adelante”, expresó el vicemandatario.

Castillo resaltó que existe la voluntad en el Gobierno de atender las diferentes situaciones; sin embargo, no solo se trata de temas que dependan de las autoridades, sino también de otros factores como la aplicación de procesos para compras y contrataciones.

De igual forma, dijo que la disposición de los ciudadanos para prestar servicio en los hospitales en donde se tratan casos de coronavirus ha influido en que se cuenta con el personal suficiente.

En ese sentido, mencionó la situación del hospital de Villa Nueva, en donde los galenos están pidiendo más personal para apoyar en la atención; sin embargo, dijo que es una situación complicada de la que ya se les hizo saber a los médicos por parte de autoridades de Salud, por lo que se dio un tiempo de espera.

“No es fácil encontrar personal médico que esté dispuesto a llegar a trabajar en ese centro asistencial”, indicó Castillo.

Por ello se hizo una nueva convocatoria para que personal médico y de servicios pueda suplir las necesidades que se tienen.

Mientras tanto, se habló de buscar médicos de otras unidades en donde no hayan urgencias para laborar en las áreas en donde haga falta por la pandemia.

Situación similar se da en lo relacionado con el hospital temporal construido en San Benito, Petén, para atender casos de Covid-19, y que en los próximos días iniciará funciones.

Según Castillo, se lanzó una convocatoria para contratar a 70 personas y solo cuatro aspirantes presentaron su documentación, lo que complica contar con el personal necesario.

“Pareciera que no se avanza, pero no todo es un tema atribuible al Gobierno, sino más bien a los procesos de convocatoria y falta de interés en participar en ello”, destacó.

En ese sentido, hizo un llamado a que si hay médicos interesados o personal de servicio se comuniquen al Ministerio de Salud para optar a las plazas.

Compras y contrataciones

El entrevistado añadió que además de la poca disposición de la ciudadanía para ocupar los puestos, está el tema de los procedimientos legales para concretar una contratación o compra.

“No se puede contratar de un día para otro, pues debe llenar determinadas calificaciones. Además, tomando en cuenta que es un área especializada la que se requiere ocupar”, detalló.

Esta situación no solo influye en la disposición del personal, sino también en agilizar los contratos y pago de salarios para quienes ya prestan sus servicios para el ministerio de Salud.

Los médicos del hospital del Parque de la Industria señalaron que desde el 23 de marzo están laborando, pero no han recibido pago alguno y pidieron agilizar los procesos.

Castillo dijo que los procesos son complejos y no se puede pagar si no se llenan requisitos como contar con el Registro Tributario Unificado (RTU), temas de facturas y que no tengan omisos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Mención que en algunos casos las personas que trabajan en el centro asistencial ni siquiera tenían NIT y se les apoyó para realizar los trámites correspondientes.

El tema ya avanzó bastante bien. Casi todos ya firmaron contratos y están regresando los expedientes al Ministerio de Salud, por lo que en no más de una semana estarían efectuándose los desembolsos, aseguró.

En el tema de insumos, que ha sido otro de los requerimientos de los médicos, pues señalan que no tienen equipo de protección suficiente, el vicemandatario refirió que se busca adquirir más insumos.

Sin embargo, aseguró que por ahora “lo básico se tiene”, como zapatones, caretas, mascarillas y batas. De hecho, dijo que se ha tenido cooperación de donantes para obtenerlos.

El funcionario aseguró que se están levantando los eventos para poder comprar, entre otros productos, mascarillas N95, y que para estos procesos se están siguiendo lineamientos de transparencia y calidad del gasto.

“Hay que cambiar la ley de Contrataciones, pero no estoy para manifestar que las leyes son las malas. Sino que debemos generar las condiciones necesarias”, enfatizó.