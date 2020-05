Trump: “la incompetencia de China” ante el COVID-19 provocó una “matanza mundial”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este miércoles sus feroces ataques contra China, afirmando que la "incompetencia" del país asiático para gestionar la emergencia del nuevo coronavirus (COVID-19) provocó una "matanza mundial".

En un tuit, el mandatario denunció una declaración, según él "publicada por un demente en China", en la que supuestamente se culpa a otros actores por el avance del virus.

Trump calificó de "tonto" al responsable del informe y exigió que se le explique que fue "culpa" de las autoridades chinas que la emergencia se saliera de control.

"Un demente en China acaba de publicar una declaración culpando a todos menos a China por el virus (COVID-19), que ya ha matado cientos de miles de personas. Por favor, explíquenle a este tonto que fue la 'incompetencia de China', y nada más, lo que provocó esta matanza mundial", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020