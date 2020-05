China acusa a Trump de usar a Pekín para “eludir sus obligaciones” ante la OMS

El Gobierno de China acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar a Pekín para "eludir sus obligaciones" ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que el gobernante amenazara con congelar indefinidamete el financimiento a esa agencia de la ONU.

Trump, que también dijo que retirará a su país de la OMS si no demostraba su independencia de Pekín, tiene como objetivo "difamar a China" y "eludir sus obligaciones" internacionales con la organización, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian.

"Estados Unidos trata de utilizar a China como tema para eludir la responsabilidad y negociar sus obligaciones internacionales con la OMS. Es un error de cálculo y Estados Unidos han elegido el objetivo equivocado", afirmó Zhao.

Trump acusa a China, país cuna del coronavirus, de haber encubierto el alcance de la epidemia, causando devastación económica y cobrándose, hasta ahora, la vida de unas 317 mil personas en todo el mundo, 90 mil de ellas en Estados Unidos.

Si la OMS "no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de los fondos de Estados Unidos (…) sea permanente y reconsidere nuestra membresía en la organización", escribió Trump en una carta dirigida al director de esa agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Está claro que los reiterados pasos en falso de usted y su organización para responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo. La única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China", añadió.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020