Exembajador Ligorría explica por qué pidió que FECI sea separada de investigación

El exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, explicó las razones por las cuales busca que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) sea separada de la investigación en su contra.

El exdiplomático, quien está señalado en el caso Construcción y Corrupción, también se refirió a su situación legal. Aseguró que no está prófugo y que la justicia española ya declaró su inocencia por medio de sentencia.

En declaraciones a Emisoras Unidas, Ligorría aseguró que ha existido “evidente negligencia e incumplimiento de deberes” por parte de los fiscales a cargo de las pesquisas, por lo que solicitó a la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, nombrar a otros que puedan trabajar el caso con objetividad.

Manifestó que nunca fue notificado de que se le requiriera para ser sometido a juzgamiento alguno, por lo que consideró que la situación en la que se encuentra es incómoda e injusta.

“Cuando me enteré estando en España, inmediatamente respondí que me ponía a plena disposición de las autoridades del Ministerio Público y lo hice por todos los medios de comunicación, incluso señalando en dónde me encontraba sin pretender ocultarme”, resaltó.

Según él, a pesar de esa actitud se ordenó y ejecutó su captura en aquel país, en donde también se le puso a disposición de un tribunal competente.

Pedido de extradición

El exembajador refirió que tras su detención en España, el MP de Guatemala solicitó su extradición, pero por un delito distinto al que motivó su aprehensión.

Y que el tribunal de la máxima instancia judicial de España, así como el Ministerio Público español, decidieron rechazar el pedido de extradición porque las pruebas presentadas por la FECI no eran constitutivas del delito que se argumentaba.

“Es decir, se estableció mi inocencia y así lo señala la sentencia emitida por el tribunal”, enfatizó Ligorría.

También señaló que la audiencia nacional de España le dio a la FECI un espacio de tiempo para apelar esa sentencia y mostrar más elementos de prueba, pero que esto no ocurrió aparentemente porque ya no se tenían más medios que los mostrados hasta entonces.

Casi tres años prófugo

Ligorría está prófugo desde el 2017. El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo señalan del delito de cohecho activo.

Las pesquisas lo vinculan con la supuesta financiación ilegal de la campaña política del partido Patriota, que llevó al expresidente Otto Pérez Molina al poder.