VIDEOS. Trump ignora saludo de Pelosi y ella después rompe copia de su discurso

El mandatario estadounidense, Donald Trump, pronunció este martes su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el cual estuvo marcado por su tenso encuentro con la líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Previo a iniciar su intervención, el magnate republicano se acercó al podio y entregó una copia de su discurso a su vicepresidente, Mike Pence, y también a Pelosi, quien tras recibirla le ofreció un apretón de manos pero quedándose con la mano extendida luego de que Trump la ignorara.

As President Trump took his place for his State of the Union address, House Speaker Nancy Pelosi extended her hand to greet the President, and he left her hanging. https://t.co/FyQMS5FAnC #sotu pic.twitter.com/AhTTsznRVi

— CNN (@CNN) February 5, 2020