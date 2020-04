VIDEO. Joven capta escalofriante aparición mientras grababa un TikTok durante la cuarentena

El uso de la aplicación TikTok ha aflorado en medio de la cuarentena al que gran parte del planeta está sometida debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

En la plataforma es posible encontrar videos de todo tipo; desde bromas, hasta rutinas de ejercicio y bailes.

Y esto último fue lo que trató de hacer hace unos días el usuario conocido como Reu (@reubix_cube), pero algo no salió como él esperaba.

Lo que a priori sería un inocente TikTok mostrando una coreografía, se convirtió en un clip escalofriante que ya le ha dado la vuelta al mundo y que sigue sin explicación.

La grabación muestra al joven bailando en la sala de su apartamento al ritmo de la canción "Say So", de Doja Cat, pero no fueron sus pasos los que llamaron la atención de los usuarios, sino la extraña figura que aparece en el fondo de la casa, arriba de las escaleras.

"No era una persona"

El propio Reu reaccionó en publicaciones posteriores asegurando que ese día estaba solo en casa, y aclarando que no tiene una mascota, descartando así las versiones de personas que señalaban que podría tratarse de un gato.

"Estoy vivo y a salvo. Gracias a todos los que se han preocupado. Estoy algo enfermo del estómago y casi no pude dormir anoche. Es raro recibir tanta atención", escribió Reu.

"Cuando publiqué el video no esperaba que nadie, excepto mis amigos, lo viera (…) A todos los que se preguntan por qué estoy tan calmado, la respuesta es muy simple. No lo estoy. Casi no dormí anoche (…) Estoy 99 por ciento seguro de que no era una persona", señaló el joven en otro TikTok, en el cual recorrió la escalera en la que supuestamente se vio la fantasmal figura.

Reu también se dirigió a las personas que lo han atacado y que han dicho que todo es un montaje, asegurándoles que la grabación es real.

De hecho, el joven compartió un nuevo TikTok mostrando otro inquietante clip que, según él, grabó en 2015, en el cual aparece otra figura extraña en una habitación de la casa.