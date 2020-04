Se confirma el número de víctimas que dejó la peor matanza en la historia de Canadá

En conferencia de prensa, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó que el tiroteo perpetrado el fin de semana en la provincia de Nueva Escocia dejó 18 personas muertas, convirtiéndose en la peor matanza en la historia del país norteamericano.

"El tirador se cobró la vida de al menos 18 personas, entre ellas una mujer en uniforme cuyo trabajo es proteger vidas, incluso si ello pone en peligro la suya propia", señaló Trudeau.

"¿Cómo pudo ocurrir esto? Podríamos no saberlo nunca", declaró. "Pero sí sabemos esto: ninguna acción de un hombre puede levantar una pared entre nosotros y un día mejor, no importa lo malvado, insensato y destructivo (que sea)", afirmó.

This morning, I’m speaking about the terrible events that unfolded in Nova Scotia. In the face of tragedy, Canadians always pull together and support each other, and that’s what we need to do now. https://t.co/zZEvLm6Qs6

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 20, 2020