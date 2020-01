Trudeau exige a Irán que rinda cuentas por avión ucraniano derribado

Un "furioso" Justin Trudeau exigió el sábado a Irán que esclarezca la catástrofe del avión ucraniano derribado por error por un misil cerca de Teherán, y pidió a la República Islámica que "asuma toda la responsabilidad" del percance.

A pesar de que Irán y Canadá no tienen relaciones diplomáticas desde 2012, Trudeau anunció el sábado que había hablado por teléfono con el presidente iraní, Hasán Rohaní, para exigir nuevamente una "investigación exhaustiva" sobre esta "tragedia horrible".

Horas antes, en un inesperado giro de acontecimientos, Irán se disculpó por haber derribado "por error" el Boeing 737-800, de Ukraine International Airlines.

En el incidente murieron 176 personas, incluidos 57 canadienses.

"Esta mañana hablé con el presidente iraní Rohaní y le dije que la confesión de Irán", que reconoció su responsabilidad, "era un paso importante para dar respuestas a las familias, pero que se deben tomar otras medidas", dijo Trudeau.

"Lo que Irán ha reconocido es muy grave, derribar un avión comercial es horrible, Irán debe asumir toda la responsabilidad", agregó Trudeau.

El primer ministro canadiense aseguró estar "escandalizado y furioso", y dijo que "nunca debería haber sucedido, incluso en un período de tensiones crecientes".

Earlier today, Prime Minister Justin Trudeau provided an update on the latest developments in Iran. pic.twitter.com/2L065xxzKp

— CanadianPM (@CanadianPM) January 12, 2020