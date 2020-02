Nuevo tiroteo en un supermercado de Estados Unidos deja un muerto y dos heridos

Al menos una persona murió y dos oficiales de policía resultaron heridos este lunes, luego de que una persona abriera fuego en un supermercado de una reconocida cadena de tiendas en Arkansas, Estados Unidos, informaron autoridades.

Citado por el New York Times, el capitán Eddie Adamson, de la Oficina del Sheriff del Condado de St. Francis, dijo que uno de los agentes sufrió una herida por proyectil de arma de fuego, y que fue trasladado al hospital.

Aclaró que desconocía cómo resultó herido el otro policía.

Por su parte, Don Lee, jefe de la Policía, dijo que los agentes acudieron al lugar tras una llamada al 911 que alertaba sobre un hombre que estaba "lanzando amenazas en la sección de comestibles" del supermercado.

El mayor Cedric Williams dijo que el sospechoso fue abatido en el ataque.

"Tuvimos un evento trágico", apuntó, añadiendo que "la rápida respuesta de los oficiales ayudó a salvar vidas".

El incidente continúa bajo investigación, agregó Williams.

El tiroteo tuvo lugar en un supermercado Walmart en Deaderick Road, en la ciudad de Forrest City, situada unas 90 millas al noreste de Little Rock.

Don Lee identificó a los oficiales heridos como el teniente Eric Varner y el detective Eugene Watlington.

Agregó que ninguno llevaba puesto el chaleco antibalas al momento del ataque.

Una portavoz de Regional One Health en Memphis, también citada por The New York Times, confirmó que la institución estaba tratando al agente Watlington, cuya condición era crítica.

En un tuit, la Policía Estatal de Arkansas se solidarizó con los oficiales heridos y anunció que solicitó a la División de Investigación Criminal una investigación sobre el incidente. También pidió a los lugareños mantenerse alejados del área del tiroteo.

The prayers of the ASP are with the 2 Forrest City officers that were injured this morning in a shooting at Walmart.

The ASP Criminal Investigation Division has been requested to conduct an investigation of the incident. Please stay away from the area if at all possible.

— AR State Police (@ARStatePolice) February 10, 2020