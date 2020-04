Más de una decena de muertos en tiroteo en Canadá

Al menos 13 personas murieron, entre ellas un oficial de policía, en un tiroteo perpetrado este fin de semana en Nueva Escocia, Canadá, en un incidente calificado como una de las peores matanzas de las últimas décadas en el país norteamericano.

"No tenemos un balance final", dijo el portavoz de la policía, Chris Leather, en una conferencia de prensa.

Poco después, la responsable nacional de Gendarmería Real de Canadá (GRC, policía federal), Brenda Lucki, indicó a varias televisoras que el balance era de al menos 13 muertos.

"Puedo anunciar que hay 13 víctimas por el instante, además del sospechoso, que murieron", indicó, señalando que el tiroteo no tiene, a priori, características de terrorismo.

Las motivaciones del presunto tirador, identificado como Gabriel Wortman, de 51 años, deben aún ser esclarecidas por la investigación.

"Es demasiado pronto para hablar de la motivación" del homicida, explicó Leather, responsable de investigaciones criminales de la GRC de Nueva Escocia. "Al parecer, al menos en parte, actuó de forma aleatoria", añadió, aclarando que varias víctimas "no parecen tener ningún vínculo con el tirador".

El tiroteo comenzó a última hora del sábado, en la pequeña localidad de Portapique, a un centenar de kilómetros de la capital provincial Halifax.

Numerosos cuerpos fueron hallados enfrente y dentro de una casa donde la policía acudió tras recibir avisos de disparos.

El presunto autor huyó ante la llegada de la policía, lo que desencadenó una amplia búsqueda de unas 12 horas en toda la provincia para hallarlo.

Las autoridades pidieron a la gente que permaneciera en sus casas.

El supuesto agresor, que según medios canadienses era protesista dental, huyó utilizando varios vehículos, entre ellos uno parecido a una patrulla de la policía.

También vestía elementos de un uniforme de agente.

"La búsqueda del sospechoso terminó esta mañana. Cuando el sospechoso fue ubicado. Y puedo confirmar que ha fallecido", agregó el portavoz Leather.

Otro vocero señaló que el tirador murió a raíz de la intervención de un agente.

La masacre podría ser la más mortífera en Canadá desde 1989, fecha en la cual un hombre asesinó a 15 mujeres en Montreal.

"Me he enterado con tristeza del acto de violencia sin sentido que ha sido perpetrado en Nueva Escocia y le ha costado la vida a numerosas personas, incluida la de una miembro de la Gendarmería Real de Canadá", declaró por su parte el primer ministro, Justin Trudeau, en un comunicado.

Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you – and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 19, 2020