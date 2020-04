Nueva York supera la barrera de los 10 mil muertos por coronavirus

El estado de Nueva York superó este lunes la barrera de los 10 mil muertos por coronavirus (COVID-19), después de que en las últimas 24 horas fallecieran 671 personas, según el gobernador Andrew Cuomo.

Con 10 mil 56 muertos en total, Nueva York es, por mucho, el estado más golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos.

No obstante, Cuomo también dijo que la propagación del virus se ha ralentizado en el estado.

Holding a briefing with updates on #Coronavirus . Watch Live: https://t.co/XX0lC3jtqk

"Lo peor ya pasó si seguimos siendo inteligentes de ahora en adelante (…) si hacemos alguna idiotez, veremos las cifras remontar mañana", advirtió Cuomo.

El estado, y también la misma ciudad de Nueva York, han registrado más muertes por coronavirus que la mayoría de los países del mundo, con excepción de Italia, España, Francia, Reino Unido y el mismo Estados Unidos.

Sin embargo, el número neto de hospitalizaciones (la diferencia entre las admisiones y las altas) está en caída. En las últimas 24 horas, estuvo en 118, contra más de mil el pasado 3 de abril.

"Estamos en camino de controlar la propagación", estimó el gobernador.

Cuomo también dijo que se reuniría con varios gobernadores de la región para discutir un levantamiento progresivo del confinamiento.

"Creo que ahora podemos comenzar a transitar el camino hacia la normalidad" y tener "un plan que prevea el reinicio de ciertas actividades", añadió.

"No va a ser como que le damos al interruptor y todo el mundo sale de sus casa, se sube a sus autos, saluda con abrazos a los demás, y la economía comenzará", advirtió. "Háganlo con cuidado, lenta e inteligentemente".

We are in a situation that never has occurred before.

Reopening the economy is a delicate balance.

The objective is to ease isolation & increase economic activity without increasing the infection rate.

We must do it slowly & intelligently & with every precaution.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 13, 2020