Alcalde de Nueva York anuncia cierre de escuelas públicas hasta fin del año escolar

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York estarán cerradas hasta el fin del año escolar debido al coronavirus, anunció el sábado el alcalde, aunque el gobernador del estado aclaró luego que la decisión final es suya y debe ser adoptada en coordinación con el área metropolitana.

La medida afecta a 1,1 millones de niños y jóvenes en las escuelas públicas de la ciudad, que están tomando clases en línea desde el 16 de marzo.

Today I announced we will close @NYCSchools for the remainder of the 2019-2020 school year.

This is a public health decision — and not an easy one. But it's the right one. The social distancing strategies have been working, and we cannot risk a resurgence of the virus.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 11, 2020