Ante desborde de morgues y cementerios, Nueva York contempla entierros temporales en parques

Autoridades de Nueva York contemplan la posibilidad de realizar entierros temporales en los parques de la ciudad para los muertos por coronavirus, ante el desborde de las morgues y los cementerios locales.

Nueva York, la región estadounidense más afectada por la pandemia, contabiliza al menos 2 mil 475 muertos por COVID-19.

"Pronto empezaremos los 'entierros temporales'. Esto será realizado probablemente utilizando un parque de Nueva York para los entierros (sí, han leído bien)", tuiteó el concejal Mark Levine.

"Se cavarán trincheras para 10 ataúdes en fila. Se hará de una manera digna, ordenada y temporal. Pero será duro de tragar para los neoyorquinos", añadió.

Soon we'll start “temporary interment”. This likely will be done by using a NYC park for burials (yes you read that right). Trenches will be dug for 10 caskets in a line.

It will be done in a dignified, orderly–and temporary–manner. But it will be tough for NYers to take. 9/

— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) April 6, 2020