Primer ministro británico, ingresado a cuidados intensivos por coronavirus

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue ingresado este lunes a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras empeorar su estado de salud por el coronavirus (COVID-19), según informaron fuentes de Downing Street.

"Durante la tarde, la salud del primer ministro se deterioró y, por consejo de su equipo médico, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital", anunció en un comunicado un portavoz de Downing Street.

Johnson "ha pedido al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, (…) que lo reemplace en lo que sea necesario", añadió el texto.

El primer ministro británico anunció el pasado 27 de marzo que había dado positivo al test de COVID-19, y dijo que permanecería en aislamiento en su apartamento durante siete días.

Continuó encabezando reuniones por videoconferencia, pero a causa de la fiebre y los síntomas persistentes tuvo que ser hospitalizado el domingo para someterlo a unas pruebas como "medida de precaución".

En medio de la emergencia de coronavirus, el gobierno británico advirtió el domingo que podría endurecer el confinamiento si la población no respeta las restricciones impuestas para frenar la pandemia.

El pasado 23 de marzo, el ejecutivo británico decretó un confinamiento de al menos tres semanas, durante las cuales los ciudadanos solo pueden salir de casa para comprar, recibir atención médica o hacer ejercicio, una vez al día.

"Si no quieren que decidamos prohibir todo ejercicio físico fuera de casa, cumplan las reglas", advirtió el domingo el ministro británico de Salud, Matt Hancock, lamentando que una "pequeña minoría" siga sin respetar las normas.

