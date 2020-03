ONU: pandemia de COVID-19 es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial

La pandemia de coronavirus (COVID-19) es la peor crisis global desde la Segunda Guerra Mundial, estimó este martes el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

Interrogado en un encuentro con medios sobre sus declaraciones, Guterres advirtió que la pandemia traerá consecuencias "sin precedentes en el pasado reciente".

"La combinación de esos dos factores y el riesgo de que contribuya a una creciente inestabilidad, una creciente violencia y un creciente conflicto son las cosas que nos hacen creer que esta es, de hecho, la más retadora de las crisis que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial", explicó Guterres.

We must respond decisively – with shared responsibility & global solidarity – to stop the spread of #COVID19 and the devastation it is causing everywhere.

Here are the three steps to tackle the crisis and recover better: https://t.co/QzsJt5K9HI pic.twitter.com/pfbbbT0WIF

— António Guterres (@antonioguterres) March 31, 2020