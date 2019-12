Más de 10 mil evacuados por hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial en Turín

Más de 10 mil personas, residentes en el centro histórico de Turín, en Italia, tuvieron que ser evacuadas temporalmente este domingo, tras el increíble hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial.

Los habitantes de la zona cercana a Via Nizza, en el centro de la ciudad italiana, tuvieron que ser desalojados momentáneamente para desactivar el artefacto explosivo.

Al mismo tiempo, autoridades pidieron a otras 50 mil personas que permanecieran en sus casas a partir de las 07:00 (hora local).

"Gracias a nuestra formación continua, nuestros artificieros pueden de intervenir en cualquier dispositivo de guerra. Desde esta mañana estamos en Turín, en Vía Nizza", escribió el ejército italiano en su cuenta de Twitter.

Grazie al continuo addestramento i nostri #Artificieri sono in grado di intervenire su qualsiasi ordigno bellico. Da questa mattina siamo a #Torino in via Nizza. #EsercitoItaliano #competenza e #professionalità #AlserviziodelPaese #dipiùinsieme #iosonounsoldato pic.twitter.com/JtMFxfEKvF

— Esercito Italiano (@Esercito) December 1, 2019