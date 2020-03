HRW considera “peligroso” el comportamiento de AMLO ante el COVID-19

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) calificó este jueves de "sumamente peligroso" para la salud de los mexicanos el comportamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

"El comportamiento del presidente López Obrador de cara a la crisis del COVID-19 es un ejemplo sumamente peligroso que amenaza la salud de los mexicanos", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en un comunicado de la organización.

Mexico: López Obrador Misinforms Public on the Health Risks of the Pandemic https://t.co/bDiQ6frBN5 pic.twitter.com/5ybAPSbRi7

