VIDEO. Como AMLO, mexicanos se escudan con amuletos religiosos contra el Covid-19

Caminando lentamente, Marisela Hernández, de 69 años, sale de la Basílica de Guadalupe en México sin más compañía que el retrato pequeño de un santo, con una oración inscrita al reverso, y que ella cree "suficiente" para protegerse del Covid-19.

"Yo confiada en que Dios y San Ignacio de Loyola nos van a proteger de todo esto que está pasando con esa enfermedad", dice esta anciana delgada, de menos de 1,50 m de estatura, antes de ir a trabajar como obrera en una fábrica de ropa en la que, explica, labora codo a codo con otras ancianas.

Católicos en México / AFP

Zita Rocío, 50 años, usa un velo de encaje blanco, lleva colgados varios escapularios y en la mano un emblema de San Miguel que reza: "arroja al infierno a la maldad".

"Estaba muy enferma, me daban convulsiones y San Miguel me curó. Así que no, no me da miedo esto que dicen que anda en el aire y en todas partes", dice Zita sobre el virus que atemoriza a buena parte del planeta.

Amuletos

Ambas escenas ocurren dos días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró a la prensa amuletos religiosos cuando se le preguntó cómo se protegía, a sus 66 años, de la pandemia que en México afecta a 251 personas y ha matado a dos.

"Son mis guardaespaldas", dijo López Obrador, un creyente declarado, tras sacar de su cartera un "Detente del sagrado corazón de Jesús" y otros talismanes.

El líder ya había mostrado antes esas imágenes, además de un billete de un dólar y un trébol de cuatro hojas que siempre lleva en la cartera.

Una de esas ocasiones fue en febrero de 2019, antes de volar a Sinaloa -bastión del poderoso cártel de las drogas homónimo-, cuando se le preguntó si no temía viajar sin escoltas armados a dicha zona.

Más que religioso, "animal político"

"Más que un homo religiosus es un animal político. Usa lo religioso en su discurso como una manera de identificarse con el interlocutor popular", dice Bernardo Barranco, experto en catolicismo contemporáneo de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París.

López Obrador, quien durante su toma de mando celebró con indígenas una ceremonia chamánica, aparece como un presidente "milagrero, providencialista" y poseedor de "un pensamiento mágico", apunta Barranco.

Amuletos de Andrés Manuel López Obrador. / AFP

"Puede resultar muy arcaico, poco común para lo que se requiere de un jefe de Estado", añade.

Otra interpretación del experto al discurso religioso del mandatario es que se trata de un mensaje para los más pobres: que se refugien en su fe ante la crisis y probable colapso del sistema de salud nacional.

Con 120 millones de habitantes, la mitad de ellos pobres, México cuenta solo con 4.372 camas para terapia intensiva.

"Muy probablemente, en esta otra lectura, se dirigía a la gente jodida que solamente tiene en su fe, en su religiosidad popular, el consuelo frente a las desgracias", remata Barranco.

"No nos va a pasar nada"

Marisela escuchó la misa en una banca en la que se guardaba poca distancia entre las personas, desoyendo una de las pocas recomendaciones que el gobierno mexicano ha dado a la población para prevenir el COVID-19: mantener más distancia entre las personas.

La aparente laxitud gubernamental ante la pandemia ha desatado un aluvión de críticas de la sociedad y de opositores políticos.

"Primeramente Dios, no nos va a pasar nada (…) mejor encomendarse cada quien a su santito, con eso es suficiente", añade la mujer que pasó tres veces frente al altar de la Virgen de Guadalupe, llevándose las manos a la cara después de arrastrarlas por el barandal eléctrico.

El Episcopado Mexicano recomendó a los obispos del país -con un 80% de católicos- suspender encuentros para grupos numerosos y promover la oración personal. Incluso, lanzó una oración para el coronavirus.

Pero Marisela y muchos más parecen no haber recibido el mensaje, ni el de que los adultos mayores son particularmente vulnerables.