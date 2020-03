Trump dice estar “enojado” con China por el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo estar "un poco enojado" por la actitud de China sobre la pandemia del coronavirus, y una vez más acusó a Pekín de escatimar información crucial sobre el brote.

"Deberían habernos informado", dijo Trump, refiriéndose a las autoridades chinas.

Además, el mandatario estadounidense volvió a referirse al COVID-19 como "virus chino", expresión que ha sido calificada por Pekín de "racista".

En el marco de una conferencia desde la Casa Blanca, Trump también dijo que ordenará la instalación de hospitales de campaña que agregarán un total de 4 mil camas, en los puntos del país más golpeados por la pandemia.

El presidente dijo que ha ordenado a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) instalar estaciones médicas en los estados de Nueva York, Washington y California.

En los dos primeros habrá cuatro estaciones con un total de mil camas en cada estado, mientras que California sumará 2 mil camas con ocho estaciones médicas.

"Estamos en guerra, en cierto sentido estamos en guerra", agregó Trump.

