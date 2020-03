Trump lanza plan para proteger a la economía de EE. UU. de la pandemia de coronavirus

El gobierno y el banco central de Estados Unidos anunciaron el martes un plan masivo de ayuda a la economía para enfrentar las consecuencias de la pandemia de coronavirus, proyecto que depende del visto bueno del Congreso.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, trabaja con el Senado y la Cámara de Representantes en un programa de ayuda "audaz y muy importante", anunció el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa.

Luego de tardar en reaccionar, el mandatario estadounidense se vanaglorió de que este plan será inédito: "creo que nunca antes vi algo igual", sostuvo.

La pandemia de nuevo coronavirus, que comenzó en China a fines de 2019 y que se extiende día a día en el mundo, obliga a los países a tomar medidas drásticas.

En Estados Unidos como en otros sitios las aerolíneas dejan aviones en tierra, las escuelas y liceos cierran, así como bares y restaurantes.

El propio Trump desaconsejó reuniones de más de 10 personas, y con ello toda la actividad económica se ve resentida.

Mnuchin no reveló el monto del plan de ayuda, pero la prensa estadounidense maneja de fuentes del gobierno la cifra de 850 mil millones de dólares.

El funcionario sin embargo mencionó algunas de las medidas que pretende promover la Casa Blanca.

"Tenemos la intención de enviar cheques inmediatamente a los norteamericanos", sostuvo, precisando que hablaba de un lapso de dos semanas, añadió.

Una medida similar fue adoptada por el gobierno de George W. Bush durante la crisis hipotecaria de 2008.

Mnuchin insistió en la importancia de inyectar dinero al mercado para ayudar a familias y pequeñas empresas que ven afectados sus negocios por la caída de demanda.

"También podemos garantizar préstamos a industrias cruciales como el transporte aéreo y la hostelería", explicó el secretario del Tesoro.

