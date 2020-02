Trump acusa a los medios de causar pánico por el coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles la respuesta de su gobierno ante la epidemia de coronavirus, y acusó a los medios de comunicación de sembrar pánico, incluso en los mercados, ante la emergencia.

Trump se pronunció un día después de que un alto funcionario de salud pública advirtiera que, a pesar de los esfuerzos de contención, es inevitable que la enfermedad COVID-19 se propague en Estados Unidos.

"Hoy tendré una conferencia de prensa en la Casa Blanca sobre este tema a las 18:00 (hora local)", tuiteó Trump, agregando que asistirán funcionarios del servicio federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

I will be having a News Conference at the White House, on this subject, today at 6:00 P.M. CDC representatives, and others, will be there. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020