Estados Unidos otorga asilo a la exfiscal general Thelma Aldana

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Lance Engel, dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales que Estados Unidos ha otorgado asilo a la exfiscal general de la República.

Chairman @RepEliotEngel: Happy to share that former #Guatemalan AG @ThelmaAldana’s U.S. asylum application was approved.

Thelma is a champion for justice and this is a major victory in the international fight against corruption.

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) February 24, 2020