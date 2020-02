Epidemia de coronavirus se expande a más países y genera preocupación mundial

La epidemia de coronavirus se aceleraba este lunes en el mundo, con balances de víctimas al alza en Corea del Sur o Irán, y con cuatro nuevos países afectados.

Seúl y Teherán tienen ahora el mayor número de casos de contaminación y de fallecimientos fuera de China.

Menos de una semana después de la detección del nuevo coronavirus, Irán anunció cuatro nuevos fallecimientos, lo que lleva a 12 el total de víctimas mortales en ese país.

Italia también confirmó la muerte de una sexta persona, un paciente oncólógico.

Asimismo, Afganistán, Baréin, Irak y Kuwait anunciaron sus primeros casos.

Unos treinta países y territorios están ahora afectados, con un balance de al menos 30 muertos fuera de China.

Por su parte, Corea del Sur anunció una cifra récord de 231 nuevos casos de contaminación en apenas 24 horas, y tiene ahora 800 infectados, entre ellos siete que fallecieron.

Esta cifra es superior a la de Japón, donde el crucero "Diamond Princess", era, hasta ahora, el principal foco de contaminación fuera de China.

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, declaró el domingo el estado de alerta máxima.

En el sureste, Daegu, la cuarta ciudad más grande del país, con 2.5 millones de habitantes, registró muchos casos, y era este lunes una ciudad desierta.

Solo algunos viajeros, protegidos con máscaras, entraban y salían de la estación.

Cierran de fronteras

En Oriente Medio, varios países tomaron medidas para protegerse de la propagación rápida del virus desde Irán.

Preocupados por la multiplicación de casos en ese país, Afganistán, Armenia, Jordania, Pakistán y Turquía cerraron sus fronteras o restringieron los intercambios con Teherán.

Además, el gobierno anunció el sábado el cierre de los establecimientos educativos en 14 provincias, incluida la capital.

Alerta máxima en varios países por la epidemia de coronavirus El virus, que apareció en diciembre en la ciudad china de Wuhan, ha cobrado más de 2 mil 400 víctimas y contaminado a unas 77 mil personas en China continental, propagándose por dos docenas de países.

En China, país epicentro de la epidemia, el virus dejó otros 150 muertos en las últimas 24 horas.

Esta cifra es un aumento significativo del número de fallecimientos frente a la cifra anunciada la víspera (97). En total, son cerca de 2 mil 600 muertos.

El número de nuevos casos de contaminación fue menor, de 409 casos frente a los 648 anunciado el domingo, y las autoridades chinas se mostraron más optimistas en la evolución de la enfermedad.

Sanciones

Frente a la gravedad de la situación, el régimen comunista decidió aplazar, por primera vez en tres décadas, la sesión anual del Parlamento, programada para empezar el próximo 5 de marzo.

Además, las autoridades prohibirán "completamente" y de forma inmediata el comercio y el consumo de animales salvajes, un práctica que supuestamente contribuyó a la propagación.

En Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes del centro de China asilada del mundo desde hace un mes, el ayuntamiento anunció el lunes que los no residentes podrían abandonarla si no presentan síntomas y si no estuvieron en contacto con los portadores del virus.

Pero unas horas después anuló la medida y la alcaldía afirmó que la decisión quedaba "invalidada" y que se tomarán sanciones contra los que hicieron el anuncio "sin autorización".

