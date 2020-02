Italia posterga tres partidos de la Serie A por causa de coronavirus

Autoridades deportivas italianas decidieron postergar tres partidos previstos para el domingo por el campeonato de fútbol de primera división.

Esto se debe al descubrimiento de dos focos de contagio con el nuevo coronavirus en el norte del país.

Por esta decisión, los partidos entre Inter y Sampdoria, Atalanta contra Bergamo, y Verona ante Cagliari serán disputados en una fecha posterior que aún no definida.

We start tonight! Here's the schedule of Matchday 25. ⚽️#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/FLtP9Ia8VJ

— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 21, 2020