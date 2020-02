Procurador Jordán Rodas pide asegurar el Archivo Histórico de la Policía Nacional

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, comparece en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Argumenta que le otorguen un amparo, en definitiva, para impedir el cierre del Archivo Histórico de la Policía Nacional.

"Para que se declare con lugar el amparo interpuesto contra el Ministerio de Cultura y Deportes para que los obligue no solamente a garantizar el inmueble donde se encuentra ese importante archivo para Guatemala para el mundo y para la justicia", dijo Rodas.

Se trata de una acción de amparo en donde los magistrados escuchan los argumentos para decidir si se otorga la acción en definitiva.

Rodas también expone que se asegure el recurso humano en cantidad como en calificación para resguardar el archivo.

"Veníamos trabajando con 135 personas y al día de hoy está solamente en 15 personas y no necesariamente las más calificadas", agregó Rodas.

El produrador manifestó que el Estado debe asegurar los documentos.

"No puede ser que un archivo de tal magnitud no puede ser que no tenga por parte del Estado el aseguramiento tanto del espacio como del personal".